COLUMBIA, S.C. — En News19 WLTX, nuestra cobertura del coronavirus se basa en hechos, no en miedo. ¿Tiene una pregunta? Envíenos un mensaje de texto al 803-776-9508.



En este artículo encontrará los últimos números COVID-19 para Carolina del Sur. También encontrará centros de evaluación, información sobre almuerzos escolares e internet gratuito para estudiantes.

Hechos clave:

7 muertes por el nuevo coronavirus en Carolina del Sur

424 casos confirmados en 36 condados en Carolina del Sur

Todas las escuelas públicas del estado cerraron hasta el 30 de abril por lo menos.

Estamos en Estado de emergencia

El gobernador McMaster permite que las fuerzas del orden separen grupos de 3 o más personas

El gobernador de Carolina del Sur permitirá a la policía dividir grupos de 3, los casos en todo el estado aumentan a 424

Esto NO se aplica a familias, negocios que respetan la ley o tiendas de abarrotes.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, está dando a las fuerzas del orden público la capacidad de separar grupos de tres o más personas a medida que el estado intenta detener la propagación del coronavirus dado que los casos continúan aumentando.

Pero en este momento, el gobernador no está listo para emitir una orden de refugio en el lugar, pero dijo que eso podría cambiar.

McMaster habló el lunes sobre la respuesta del estado al nuevo coronavirus de 2019. Estos son algunos de los aspectos más destacados.

Últimos números de casos:

7 m uertes

424 c asos en todo el estado

2, 303 pruebas totales

En cuanto a la orden de quedarse en casa, McMaster dijo que todavía no cree que sea ahora, pero que todas las opciones están sobre la mesa. "No estamos descartando nada, y eso incluye refugio en el lugar ... esa es una acción drástica y esperamos que no sea necesaria".

Gobernador insta a distanciamiento social

La Dra. Linda Bell, epidemióloga estatal, dijo que hemos pasado a la fase de aceleración del brote, lo que significa que se están centrando menos en encontrar contactos individuales de personas que han contraído la enfermedad y más en detener la propagación.

Ella dijo que algunas personas pueden no haber tenido en cuenta las precauciones para usar el distanciamiento social y buenos consejos de higiene porque no hubo casos en su comunidad.

McMaster dijo que la mejor idea es "asumir que tenemos el virus y que las personas con las que estamos hablando tienen el virus".

Sitios de prueba

Sitio de prueba de coronavirus drive-thru en Sumter están abiertos ahora

Las pruebas se realizarán en la entrada del Hospital Calhoun Street / Day Surgery, dirección, de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes.

Prisma Health ofrece una prueba de conducción limitada para el coronavirus (COVID-19) a medida que la enfermedad continúa propagándose.

El servicio comenzó el lunes en las ubicaciones de Columbia y Greenville en Carolina del Sur.

Horario y ubicación de Columbia:

Columbia: El sitio operará de 9 a.m. a mediodía y de 1 a 5 p.m., de lunes a viernes.

El sitio de Columbia está fuera del Portal Norte del Hospital Richland de Prisma Health, cerca del Departamento de Emergencias.

Horario y ubicación de Greenville:

Greenville: El sitio operará de 9 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes.

El sitio de Greenville se encuentra en el campus médico Prisma Health Greenville Memorial en el nivel inferior de la plataforma de estacionamiento sur.

Todas las escuelas de Carolina del Sur permanecerán cerradas hasta abril

Todas las escuelas públicas de Carolina del Sur permanecerán cerradas hasta fines de abril, dijeron el martes el gobernador Henry McMaster y la superintendente de educación de Carolina del Sur, Molly Spearman.

La pareja emitió la siguiente declaración conjunta anunciando que las escuelas de Carolina del Sur permanecerán cerradas hasta al menos el 30 de abril:

El 15 de marzo, el gobernador McMaster emitió la Orden Ejecutiva 2020-09, que cerró las escuelas públicas para estudiantes y empleados no esenciales hasta el 31 de marzo. El gobernador emitirá una orden ejecutiva adicional para extender los cierres de escuelas K-12 hasta el mes de abril en los próximos días.

Como lo hizo su orden ejecutiva anterior, la orden ejecutiva del gobernador se aplicará a los colegios públicos, universidades y colegios técnicos públicos del estado, y alentará a esas instituciones a mantener los planes existentes para proporcionar instrucción a través del aprendizaje virtual.

Lista: Programas de comidas escolares en Carolina del Sur debido al cierre de coronavirus

El desayuno y el almuerzo estarán disponibles en la mayoría de los distritos y aquí se detallan cuántos alimentarán a los estudiantes mientras las escuelas estén cerradas.

Richland One

Los funcionarios del Distrito Escolar Richland One dicen que el distrito ampliará sus esfuerzos para proporcionar comidas a más estudiantes y familias mientras las escuelas están cerradas debido al coronavirus a partir del miércoles 18 de marzo.

Además de agregar cuatro sitios más de distribución de comidas, Richland One usará autobuses escolares para entregar comidas a los vecindarios de todo el distrito.

En un esfuerzo por ser más eficientes y ahorrar tiempo, a partir del jueves 19 de marzo las familias recibirán dos comidas (desayuno y almuerzo) al mismo tiempo.

Así es como funcionará:

Miércoles 18 de marzo / Sitios de distribución de comidas escolares

Recogida del desayuno 8: 30-10: 30 a.m. en las siguientes escuelas:

A.C. Flora High

Caughman Road Elementary

Rosewood Elementary

Forest Heights Elementary

Hyatt Park Elementary

Lower Richland High

Southeast Middle

Eau Claire High

John P. Thomas Elementary

Carver-Lyon Elementary

St. Andrews Middle

Almuerzo se deben recoger de 11: 00-1: 00 p.m. en los sitios mencionados anteriormente (con la excepción de Webber). Además del almuerzo, los estudiantes también recibirán un desayuno que pueden comer el jueves por la mañana.

A partir del jueves 19 de marzo hasta el 31 de marzo

** En los sitios de distribución de comidas escolares **

Desayuno y almuerzo (11 a.m. a 1 p.m.): las familias recibirán dos comidas: almuerzo y desayuno para la mañana siguiente. Ya no habrá dos tiempos de recolección separados en los sitios de distribución.

Desde el miércoles 18 de marzo hasta el 31 de marzo

** Lugares de entrega de comidas en el autobús escolar **

Entrega de desayuno y almuerzo (a partir de las 11 a.m.): los autobuses escolares del distrito entregarán dos comidas, almuerzo y desayuno para la mañana siguiente, a 21 sitios en todo el distrito. Consulte la tabla a continuación para conocer los horarios específicos de entrega y las direcciones de ubicación.

Richland Two

Mientras la escuela esté cerrada, se ofrecerán desayunos y almuerzos gratuitos para niños de hasta 18 años.

Las comidas se distribuirán a través de líneas de recogida fuera de los edificios escolares en los siguientes lugares: Bridge Creek Elementary, Dent Middle, Joseph Keels Elementary, Killian Elementary, Longleaf Middle, North Springs Elementary, Polo Road Elementary and Rice Creek Elementary.

Lexington Richland Five

A partir del lunes 23 de marzo, el Distrito Escolar Cinco abrirá los sitios de alimentación solo los lunes. Los estudiantes recibirán 5 días de artículos para el desayuno y el almuerzo, durante la oferta de comida del lunes.

Hay 6 ubicaciones en todo el distrito, que sirven comidas de 11:30 a.m. a 1 p.m. al frente de cada escuela debajo del dosel.

H. E. Corley Elementary

Harbison West Elementary

Seven Oaks Elementary

Irmo High

Dutch Fork High

Chapin High School

Los estudiantes deben estar presentes para recibir comidas.

Las entregas de entrega de comida se proporcionarán los lunes a los siguientes complejos de apartamentos en los siguientes horarios:

Waters at Berryhill Apartments 11:00 am -11:30 am

River Oaks Apartments 11:45 am - 12:15 pm

Irmo Village Apartments 12:30 pm - 1:00 pm

Lexington One

El distrito escolar ofrecerá comida gratis a niños de 18 años y menores. De 11 a.m. a 1 p.m., los niños pueden recibir una bolsa "para llevar" que contiene el almuerzo y el desayuno del día siguiente.

Carolina Springs Middle School, 6180 Platt Springs Road, Lexington, SC 29073;

Forts Pond Elementary School, 7350 Fish Hatchery Road, Pelion, SC 29123;

Gilbert Primary School, 520 Main Street, Gilbert, SC 29054;

Oak Grove Elementary School, 479 Oak Drive, Lexington, SC 29073 (aprobación pendiente);

Red Bank Elementary School, 246 Community Drive, Lexington, SC 29073;

Rosenwald Community Learning Center, 420 Hendrix Street, Lexington, SC 29072;

White Knoll Elementary School, 132 White Knoll Way, West Columbia, SC 29170.

El programa se ejecuta de lunes a viernes durante todo el cierre del distrito debido a COVID-19.

Lexington Two

Lexington Two servirá desayuno y almuerzo gratis de lunes a viernes, a cualquier niño que lo necesite mientras las escuelas cierren debido al brote de coronavirus (COVID-19).

Sodexo, el proveedor de servicios de alimentos del distrito, ofrecerá comidas para jóvenes de 18 años o menos en los siguientes lugares.

Martes y miércoles, 17-18 de marzo, en todas las escuelas primarias: de 11 a.m. a 1 p.m. en estos días, se dará un almuerzo de bolsa marrón, junto con el desayuno del día siguiente, en cualquiera de las escuelas primarias de Lexington Two.

Jueves, 19 de marzo y de lunes a viernes después de eso: se distribuirá un almuerzo de bolsa marrón de 11 a.m. a 1 p.m. - junto con el desayuno del día siguiente - en estos lugares:

Airport High: 1315 Boston Ave.

Cayce Elementary: 515 Bulldog Blvd.

Riverbank: 160 Cougar Drive

Wood: 737 Pine Ridge Drive

Además, Turner AME Church proporcionará un almuerzo y merienda de 12 p.m. a 1 p.m. De lunes a viernes. El primer día de ese servicio es el lunes 16 de marzo. La iglesia está en 1122 Monticello Road.

Lexington Three School District

A partir del lunes 23 de marzo, solo habrá UN día de recogida de alimentos por semana.

El día de recogida ocurrirá todos los lunes y en ese momento, los niños recibirán siete desayunos y siete almuerzos para llevarlos durante toda la semana. Lexington Three seguirá distribuyendo comidas a los niños a través de una ruta de autobús con paradas designadas y a través de una línea de tránsito en la Escuela Primaria Batesburg-Leesville.

- El programa de alimentación es gratuito para todos los niños menores de 18 años.

- Los niños DEBEN estar presentes para recibir una comida en bolsas.

Información de la ruta del autobús:

Un autobús que transporta comidas en bolsas hará tres paradas cada lunes en varios puntos dentro de las líneas del distrito en un esfuerzo por hacer que la recogida de alimentos sea más accesible para las familias. Por consideración a la salud y el bienestar de todos, pedimos que solo una familia a la vez se acerque al autobús. Consulte el horario del autobús a continuación para conocer los lugares y horarios de recogida de comidas.

11:00 am hasta las 11:30 am - Mr. B's Convenience Store

(402 East Columbia Avenue, Leesville)

11:45 am hasta las 12:15 pm - Estacionamiento vacío detrás de McDonald's

(212 West Columbia Avenue, Batesburg)

12:30 pm hasta la 1:15 pm -

Estacionamiento del viejo Hardee

(502 West Columbia Avenue, Batesburg)

Recogida en automóvil en la escuela primaria Batesburg-Leesville:

Las familias también pueden recoger comida en la Escuela Primaria Batesburg-Leesville entre las 11:30 am y la 1:30 pm todos los lunes. La dirección de la Escuela Primaria Batesburg-Leesville es: 403 South Lee Street Leesville, SC. Los miembros del personal repartirán las comidas en bolsas en un formato de tránsito en el circuito de autobuses de la escuela. Recuerde que los niños aún deben estar presentes para recibir comidas en bolsas. Se les pide a las familias que por favor no salgan de sus autos sin tener en cuenta la salud y el bienestar de todos.

Información de la ruta del autobús:

Un autobús que transporta comidas en bolsas hará tres paradas cada día de la semana en varios puntos dentro de las líneas del distrito en un esfuerzo por hacer que la recogida de alimentos sea más accesible para las familias.

Por consideración a la salud y el bienestar de todos, pedimos que solo una familia a la vez se acerque al autobús.

Consulte el horario del autobús a continuación para conocer los lugares y horarios de recogida de comidas. 11:00 am hasta las 11:30 am

Sumter School District

A través de un proceso de tomar un refrigerio, el desayuno y el almuerzo se distribuirán en el área de recogida del autobús en cada escuela con desayuno disponible de 7 a.m. a 9 a.m. y almuerzo de 11 a.m. a 1 p.m.

Los estudiantes deben estar presentes en el momento de la recogida ya que no se consumirán alimentos en el sitio. Se comunicará información sobre la distribución de alimentos la semana siguiente. Si las familias experimentan dificultades con respecto a la capacidad de recuperar un dispositivo o una comida, comuníquese con el director de su escuela.

Kershaw County Schools

Las escuelas del condado de Kershaw anunciaron que servirán desayuno y almuerzo gratis los días de semana a partir del lunes 16 de marzo para aquellos que tengan 18 años o menos en los lugares de recogida en Bethune Elementary, Blaney Elementary, Camden High y North Central Middle.

Las comidas gratuitas están disponibles para todos los niños, independientemente de su estado de comida durante el año escolar. La recogida será a lo largo de la línea de autobús en cada escuela con desayuno disponible de 7 a.m. a 9 a.m. y almuerzo de 11 a.m. a 1 p.m. Los estudiantes deben estar presentes al momento de la recogida. Según el distrito, toda la comida es "agarrar y llevar". No se consumirán alimentos en el sitio.

El distrito escolar comenzará a entregar comidas a los estudiantes a lo largo de las rutas de los autobuses.

El almuerzo y el desayuno del día siguiente se entregarán juntos en las paradas normales de autobús. Los autobuses saldrán de los cuatro sitios de recolección de alimentos: Bethune Elementary, Blaney Elementary, Camden High y North Central Middle, entre las 9:30 y las 10 a.m. de lunes a viernes.

Orangeburg School District

A partir del lunes 16 de marzo, el distrito proporcionará dos comidas al día para todos los estudiantes. Las comidas se servirán en un estilo "listo para llevar" en cada ubicación escolar. Los estudiantes recogerán las comidas y se las llevarán a casa. Tenga en cuenta que los estudiantes de 18 años o menos pueden recoger el almuerzo en cualquier lugar de la escuela.

El desayuno se servirá de 7:30 a.m. a 9:00 a.m. y el almuerzo de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en cada escuela Además, los conductores de autobuses comenzarán a entregar comidas a lo largo de las rutas de autobuses en todo el distrito a las 10:30 a.m. y harán paradas regulares que permitirán a los estudiantes recoger almuerzos en bolsas del autobús.

Clarendon School District Two

A partir del 17 de marzo, se proporcionará almuerzo y desayuno a los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar Dos de Clarendon. Las comidas se pueden recoger de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. en la entrada de la cafetería de la Escuela Primaria Manning en la parte trasera de la escuela. Las bolsas “Agarrar y Llevar” contendrán almuerzo para ese día y desayuno para la mañana siguiente.

Clarendon School District Three

Las comidas para llevar estarán disponibles para recoger en East Clarendon y Walker Gamble Elementary entre las 11: 30 y las 12: 30. Cada bolsa de comida contendrá 2 comidas (desayuno y almuerzo). La recogida en East Clarendon estará detrás de la cafetería en el estacionamiento de estudiantes. La recogida de Walker Gamble está al frente de la escuela. Cualquier niño de 18 años o menos podrá recibir comidas, pero debe estar presente para recogerla. Además, los autobuses de Clarendon 3 distribuirán comidas diariamente en varios lugares del distrito. El horario para esta distribución está abajo.

* Fleet Hill Mobile Home Park

* Barrineau Pentecostal Holiness Church

* 527 Subdivision

* Melina Presbyterian Church

* Farmwood Apartments (11:30)/Turbeville Mobile Home Park (12:00)

* Sandhill Road/Hicks Road (Pick-up at Pinedale Pentecostal Holiness Church)

El Departamento de Educación de Carolina del Sur proporciona una lista de acceso a Internet gratuito o con descuento

AT&T ofrecerá dos meses de servicio gratuito a los nuevos clientes de acceso que soliciten antes del 30 de abril de 2020. Luego, serán cinco dólares al mes o 10 dólares al mes después de los dos meses, dependiendo de la velocidad. La compañía dijo que ampliará la elegibilidad para los hogares que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y Head Start, según un correo electrónico del Departamento de Educación de Carolina del Sur.

Todos los cientos de miles de estudiantes de Carolina del Sur están aprendiendo en casa al menos hasta finales de marzo.

Varios de ustedes han preguntado sobre el acceso a internet para sus estudiantes.

El viernes, el Departamento de Educación de Carolina del Sur proporcionó una lista actualizada de proveedores de Internet gratuitos y con descuento.

El Departamento también dice que han recibido 568 solicitudes de autobuses escolares con wifi. 3.000 de los autobuses están disponibles.

A partir del viernes, 43 autobuses ya se encontraban en los sitios de Allendale, Clarendon, Dillon, Fairfield, Florence y Hampton.

El Departamento dijo que se colocarán más durante el fin de semana, el plan original era desplegarlos el lunes.

Sin embargo, si no puede acceder a las ubicaciones de los autobuses o si no desea tener acceso a Internet para los estudiantes que lo necesitan, aquí está la lista de proveedores gratuitos y con descuento: