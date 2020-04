WASHINGTON — El presidente Donald Trump y los miembros del cuerpo especial que se enfoca en el coronavirus en la Casa hicieron un llamado a los estadounidenses el martes, para que hagan el sacrificio por los siguientes 30 días para detener la propagación del coronavirus.

“Sera muy doloroso, muy muy doloroso por dos semanas”, dijo Trump.

El presidente formalmente dio a conocer una guía de 30 días para combatir el virus, diciendo que el cumplir con las recomendaciones es un “asunto de vida y muerte”.

Las indicaciones son similares a las recomendaciones que había dado la administración anteriormente para detener la propagación del virus en dos semanas. Aunque el presidente anunció recientemente que extendería las restricciones por otros 30 días, dejando al lado la esperanza de reabrir la economía nacional para el Domingo de Pascua.

Las indicaciones son de continuar con distanciamiento social, quedarse en casa si esta enfermo y llamar a su doctor. Recomienda que no vayan a restaurantes y bares, que utilicen el servicio de entrega o domicilio y de pasar por la comida. Aunque recomienda proteger a las personas de la tercera edad, dice que las personas jóvenes también están propensas a contagiarse.

Durante la sesión informativa sobre la pandemia del coronavirus de la Casa Blanca del martes, la doctora Brix explico que han estado dependiendo en los modelos de la Universidad de Washington, los cuales proyectan que puede haber entre 100,000 a 240,000 muertes relacionadas con la pandemia del coronavirus en Estados Unidos si se mantiene distanciamiento social. Agregó que eso “todavía es mucho”.

La doctora Brix agregó que los modelos muestran que, sin ninguna mitigación, las cifras de muertos en el país pueden dispararse hasta entre 1.5 y 2.2 millones de muertes.

También explicó que al parecer Italia “esta empezando a doblar la curva” en nuevos casos, pero estresó que no hay una “bala mágica” para eso.

El doctor Anthony Fauci, jefe de enfermedades infecciosas para el Instituto de Salud Nacional de Estados Unidos, advirtió que las cosas pueden seguir aumentando por los siguientes dias, pero que “la mitigación esta funcionado y seguirá funcionando”.

Se cree que COVID-19 se transmite principalmente a través de la tos o los estornudos.

Es posible que el virus se propague al tocar una superficie u objeto con el virus y luego que una persona se toque la boca, la nariz o los ojos, pero no se cree que este sea el método principal de propagación.

Debe consultar a su médico si viajó a un área actualmente afectada por COVID-19 y se siente enfermo con fiebre, tos o dificultad para respirar.

No existe una vacuna contra el coronavirus, por lo que la mejor manera de prevenir COVID-19 y otras enfermedades respiratorias es:

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Quédese en casa cuando esté enfermo.

Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.

Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia con un spray o toallita de limpieza doméstica.

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.

