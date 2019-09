COLUMBIA, S.C. — Cayce, Carolina del Sur (5 de septiembre de 2019) – En momentos en que el huracán Dorian afecta a los clientes de Dominion Energy en Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, la empresa ha movilizado personal, materiales y equipos en su territorio en varios estados para restablecer el servicio interrumpido por la tormenta. En Carolina del Sur, más de 2,000 empleados y personal contratado de Dominion Energy han comenzado a restablecer el servicio de aproximadamente 132,000 clientes que, hasta las 9 a.m. de hoy, habían sufrido cortes de electricidad causados por los fuertes vientos y las intensas lluvias. Es probable que el número de clientes afectados fluctúe.

“Teniendo siempre como prioridad la seguridad de nuestros clientes y empleados, estamos trabajando las 24 horas para restablecer la electricidad a todos los clientes", dijo el presidente de Operaciones Eléctricas de Dominion Energy South Carolina, Keller Kissam. "El proceso de reparación lleva tiempo —a veces varios días— ya que son muchos los factores, como las condiciones meteorológicas, los árboles derribados, los cables caídos y las inundaciones, que pueden afectar la capacidad de acceder en forma segura a los lugares donde puede hallarse la infraestructura dañada. Apreciamos la paciencia de nuestros clientes durante el proceso de reparación. Tengan la seguridad de que no dejaremos de trabajar hasta que todos nuestros clientes tengan nuevamente luz".

El restablecimiento del servicio a instalaciones esenciales para la salud y la seguridad públicas, como los hospitales, es una prioridad en el proceso de reparación. El proceso general de reparación incluye:

· Evaluar los daños al sistema eléctrico para determinar a qué lugar se despacharán personal y equipos.

· Despejar las obstrucciones, como árboles caídos y otros escombros.

· Reparar el daño de las partes del sistema que afectan a la mayor cantidad de clientes, como plantas generadoras, instalaciones de transmisión y subestaciones.

· Reparar los polos de distribución y las líneas eléctricas que llegan a comunidades grandes y se encuentran dentro de ellas.

· Inspeccionar y reparar interrupciones del servicio en vecindarios residenciales.

Cómo reportar un corte de electricidad

La manera más rápida y eficaz de notificar a Dominion Energy de un corte de electricidad es reportarlo en línea desde un dispositivo móvil. El sitio web de Dominion Energy, dominionenergysc.com/report, está adaptado para dispositivos móviles.

Los clientes pueden reportar las interrupciones del servicio en el sitio web o registrar su dispositivo móvil para tener la opción de reportar cortes y monitorear el estado de las reparaciones a través de mensajes de texto. Una vez que han registrado el teléfono, pueden enviar la palabra "Out" al 467234 cada vez que hay un corte de electricidad También pueden seguir el estado de un corte de electricidad enviando por texto la palabra "Status" al mismo número. Las interrupciones del servicio también se pueden reportar por teléfono al 888-333-4465.

Consejos de seguridad

Las tormentas pueden quebrar y derribar ramas y árboles enteros, los que al caer pueden arrastrar líneas de electricidad e incluso cajas medidoras. Siempre debe suponer que todo cable caído está energizado y mantenerse alejado. Para reportar una línea caída, llame al 888-333-4465.

Los generadores se deben hacer funcionar fuera de la vivienda y lejos de objetos inflamables. No se deben usar en espacios no ventilados, sin ventanas o ventilación cruzada. El monóxido de carbono de los generadores a gasolina, que no tiene olor ni color, se puede acumular y causar problemas de salud o la muerte. No use un cable de extensión conectado a una vivienda o negocio próximo. Dependiendo de la conexión, puede originar una "retroalimentación silenciosa" al sistema de distribución eléctrica de la compañía. Este uso incorrecto puede causar problemas y lesiones al personal que se encuentra trabajando en el sistema eléctrico.