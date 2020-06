WEST COLUMBIA, S.C. —La principal experta en enfermedades infecciosas de Carolina del Sur y el Gobernador Henry McMaster dicen que están muy preocupados que las personas no estén tomando en serio las precauciones del coronavirus, lo que parece estar causando un aumento en los casos.

"Hoy estoy más preocupada que nunca antes por el COVID-19 en Carolina del Sur", dijo la Dra. Linda Bell, la Epidemióloga Estatal.

El miércoles, la agencia de salud del estado, DHEC, anunció 528 nuevos casos y 7 nuevas muertes. Eso significa que el estado tiene 15,759 casos confirmados en total desde que comenzó el virus y 575 muertes. Durante las últimas dos semanas, el estado ha reestablecido el registro diario de nuevos casos varias veces.

Bell dijo que está claro que muchos en el estado no siguen las reglas de distanciamiento social y no usan máscaras. "Sé que estamos ansiosos por volver a la normalidad, pero nos llevará mucho más tiempo si no nos adherimos a estas reglas hoy", dijo Bell.

"Es decepcionante ver a todas las personas apiñadas en multitudes, exponiendo a otros al riesgo", dijo McMaster. "El precio final en esta falta de atención es la muerte".

El gobernador dijo que no implementará ninguna regla u orden para exigir máscaras. McMaster dijo que se trata de una responsabilidad personal. "Este virus está con nosotros", dijo McMaster. "No va a desaparecer...el clima cálido no lo va a matar...y va a estar aquí con nosotros hasta que se cree una vacuna".

McMaster también dijo que hay límites en lo que el gobierno puede hacer a las empresas que dañaría a las empresas, porque cerrar es esencialmente tomar la propiedad de una empresa. "No tengo intención de cerrar más negocios...cerrar la puerta no es la respuesta. Si ese fuera el caso, todos los estados que todavía están cerrados no tendrían casi ningún caso".

Dijo que el distanciamiento social es una de las cosas más inteligentes que podemos hacer para protegernos.

"En otras palabras, sé inteligente", dijo McMaster. "Hay mucha estupidez flotando por ahí".

La agencia de salud del estado, DHEC, junto con la Asociación de Hospitales de Carolina del Sur, la Asociación Médica de Carolina del Sur y la Oficina de Salud Rural de Carolina del Sur emitieron un comunicado conjunto el martes pidiendo un mejor uso de las máscaras faciales y el distanciamiento social.

"Cada vez hay más pruebas médicas de que el uso de máscaras faciales junto con el distanciamiento social puede reducir en gran medida la transmisión del virus COVID-19 en espacios públicos y lugares donde están las personas con mayor riesgo de enfermedad grave y muerte por este virus", la declaración leída en parte. "Todos debemos comprometernos a usar mascarillas en los espacios públicos. Si todos las usamos, todos estaremos protegidos".

Más de 100 clínicas de pruebas móviles programadas en todo el estado

DHEC está trabajando con agencias locales para establecer clínicas de pruebas móviles que llevan las pruebas a las comunidades rurales y marginadas. Actualmente, hay 108 eventos de pruebas móviles programados hasta el 2 de julio con nuevos eventos de prueba que se agregan regularmente. Encuentre un evento clínico de prueba móvil cerca de usted en scdhec.gov/covid19mobileclinics (En la parte superior, haga clic en el ícono del globo donde puede cambiar el idioma de la página a español.).

Los residentes también pueden hacerse la prueba en una de las 169 instalaciones de prueba COVID-19 permanentes en todo el estado. Visite scdhec.gov/covid19testing para obtener más información (En la parte superior, haga clic en el ícono del globo donde puede cambiar el idioma de la página a español.).

Formas de detener la propagación del virus: