El Coronavirus continua propagándose por nuestras comunidades. Al tomar medidas de precaucion para evitar enfermarse y al buscar atención medica si tienes síntomas, nos cuidamos todos y nos protegemos del virus. Luis Lizardo-Sanchez, MD, comparte más. Coronavirus continues to spread throughout our communities. By taking steps to avoid getting sick and seeking care if you do develop symptoms, you can protect yourself and others from the virus. Luis Lizardo Sanchez, MD, shares more.