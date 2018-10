Columbia, SC (WLTX) South Carolina high school football scores and highlights for the October 5, 2018

A.C. Flora 52 Lakewood 7

Andrews 23 Kingstree 6

Ashley Ridge 52 James Island 0

Bamberg-Ehrhardt 32 Allendale-Fairfax 0

Barnwell 49 Whale Branch 12

Batesburg-Leesville 33 Silver Bluff 9

Belton-Honea Path 41 Palmetto 24

Blacksburg 28 McBee 27

Blackville-Hilda 2 Ridge Spring-Monetta 0

Blythewood 21 Irmo 14

Broome 45 Chesnee 7

Cardinal Newman 14 Laurence Manning 7

Chapin 21 White Knoll 17

Chester 54 Keenan 6

Clarendon Hall 64 Tri-Academy 12

Clinton 21 Mid-Carolina 7

Crescent 28 Liberty 14

Dixie 27 Whitmire 0

Dreher 24 Orangeburg-Wilkinson 0

Dutch Fork 56 River Bluff 14

Fairfield Central 13 Camden 56

First Baptist 37 Pinewood Prep 0

Florence Christian 31 Robert E. Lee Academy 19

Fort Dorchester 21 Berkeley 20 (OT)

Gaffney 22 Dorman 19

Gray Collegiate 42 Columbia 6

Greenwood 27 Wade Hampton 0

Goose Creek 31 Stall 14

Hammond 42 Porter-Gaud 14

Hartsville 39 Marlboro County 7

Heathwood Hall 27 Ben Lippen 26

Hilton Head Christian 42 Orangeburg Prep 28

Jefferson Davis Academy 46 Wardlaw Academy 36

John Paul II 60 Northwood Academy 16

Lamar 27 Lake View 6

Landrum 21 St. Joseph's 9

Lee Central 55 Lewisville 0

Lower Richland 24 Crestwood 8

Manning 37 Georgetown 7

Mullins 22 Johnsonville 18

Nation Ford 42 Fort Mill 20

Newberry 46 Emerald 38

Ninety-Six 35 Saluda 31

North Augusta 28 Airport 10

Oakbrook Prep 22 Northside Christian 6

Patrick Henry 62 Cathedral Academy 28

Pee Dee Academy 47 Thomas Sumter Academy 7

Pendleton 51 Powdersville 7

Pelion 34 Edisto 21

Ridge View 46 Richland Northeast 11

Seneca 59 West-Oak 0

South Aiken 40 Brookland-Cayce 35

Spring Valley 34 Lugoff-Elgin 6

Strom Thurmond 41 Swansea 21

Summerville 21 Cane Bay 7

St. John's Christian 68 Faith Ridge 8

Timberland 34 Garrett 7

T.L. Hanna 41 Easley 0

Wagener-Salley 54 North 0

Williston-Elko 16 Hunter-Kinard-Tyler 14

Wilson Hall 45 Augusta Christian 0

Woodmont 34 Laurens 20

York 14 Westwood 6

