Columbia, SC (WLTX) South Carolina high school football scores and highlights.

Ben Lippen 34 Cardinal Newman 27

Buford 21 North Central 0

Camden 57 Keenan 8

Carolina Forest 20 Conway 7

Carvers Bay 33 Kingstree 0

Chesterfield 63 Lewisville 24

Columbia 35 Eau Claire 14

Dillon 55 Cheraw 7

Dixie 43 Calhoun Falls Charter 0

Dutch Fork 62 White Knoll 0

East Clarendon 27 Johnsonville 0

Greenwood Christian 61 Oakbrook Prep 33

Gilbert 35 Pelion 7

Greenville 55 Eastside 23

Hammond 42 Heathwood 7

Hartsville 48 Darlington 0

Indian Land 13 Fairfield-Central 7

Lake View 39 Hemingway 21

Lamar 47 McBee 7

Manning 51 Bishop England 12

Mullins 50 Latta 21

Myrtle Beach 17 North Myrtle Beach 14

Newberry 44 Mid-Carolina 6

Richard Winn Academy 49 Wardlaw Academy 34

Ridge View 45 Lancaster 20

River Bluff 35 Lexington 21

Rock Hill 28 Northwestern 21

Saluda 24 Batesburg-Leesville 21

South Aiken 52 Midland Valley 27

Spartanburg Christian 40 Northside Christian 0

Sumter 27 Irmo 9

Timmonsville 32 Great Falls 0

Union County 51 Emerald 48

Wagener-Salley 46 Estill 0

Westwood 38 Richland Northeast 3

Williston-Elko 46 Denmark-Olar 26

Wren 63 Walhalla 0

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