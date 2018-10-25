Columbia, SC (WLTX) South Carolina high school football scores and highlights.
Ben Lippen 34 Cardinal Newman 27
Buford 21 North Central 0
Camden 57 Keenan 8
Carolina Forest 20 Conway 7
Carvers Bay 33 Kingstree 0
Chesterfield 63 Lewisville 24
Columbia 35 Eau Claire 14
Dillon 55 Cheraw 7
Dixie 43 Calhoun Falls Charter 0
Dutch Fork 62 White Knoll 0
East Clarendon 27 Johnsonville 0
Greenwood Christian 61 Oakbrook Prep 33
Gilbert 35 Pelion 7
Greenville 55 Eastside 23
Hammond 42 Heathwood 7
Hartsville 48 Darlington 0
Indian Land 13 Fairfield-Central 7
Lake View 39 Hemingway 21
Lamar 47 McBee 7
Manning 51 Bishop England 12
Mullins 50 Latta 21
Myrtle Beach 17 North Myrtle Beach 14
Newberry 44 Mid-Carolina 6
Richard Winn Academy 49 Wardlaw Academy 34
Ridge View 45 Lancaster 20
River Bluff 35 Lexington 21
Rock Hill 28 Northwestern 21
Saluda 24 Batesburg-Leesville 21
South Aiken 52 Midland Valley 27
Spartanburg Christian 40 Northside Christian 0
Sumter 27 Irmo 9
Timmonsville 32 Great Falls 0
Union County 51 Emerald 48
Wagener-Salley 46 Estill 0
Westwood 38 Richland Northeast 3
Williston-Elko 46 Denmark-Olar 26
Wren 63 Walhalla 0