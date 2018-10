A.C. Flora 38, Lower Richland 12

Abbeville 31, Saluda 13

Airport 24, South Aiken 7

Andrew Jackson Academy 94, Cathedral Academy 8

Aynor 47, Loris 22

Bamberg-Ehrhardt 28, Whale Branch 7

Barnwell 42, Woodland 21

Batesburg-Leesville 36, Fox Creek 13

Beaufort 33, Hilton Head Island 18

Beaufort Academy 74, Palmetto Christian Academy 34

Belton-Honea Path 41, Wren 24

Berkeley 51, Stratford 20

Bethesda Academy, Ga. 24, Spartanburg Christian 20

Blackville-Hilda 52, Williston-Elko 20

Bluffton 34, Colleton County 31

Blythewood 31, Lugoff-Elgin 7

Brookland-Cayce 27, Aiken 13

Broome 65, Carolina High and Academy 20

Buford 28, Lee Central 6

Carolina Academy 26, Dillon Christian 13

Carvers Bay 28, East Clarendon 7

Central 45, Andrew Jackson 14

Chapman 42, Southside 24

Chester 34, Fairfield Central 15

Chesterfield 55, Carolina Pride, N.C. 26

Columbia 26, Calhoun County 24

Conway 37, St. James 14

D.W. Daniel 42, Pickens 17, OT

Dillon 42, Lake City 7

Dorman 22, Mauldin 6

Dreher 21, Lakewood 19

Emerald 34, Clinton 19

First Baptist 63, Augusta Christian, Ga. 14

Fort Dorchester 31, Ashley Ridge 25

Gaffney 42, Boiling Springs 14

Gilbert 48, Edisto 19

Goose Creek 31, James Island 14

Green Sea Floyds 22, Hemingway 21

Greenville 54, Berea 14

Greenwood Christian 49, Robert E. Lee Academy 34

Greer 59, Eastside 28

Hammond 63, Cardinal Newman 27

Hanahan 19, Manning 14

Hannah-Pamplico 42, Latta 21

Hartsville 35, North Myrtle Beach 12

High Point Christian Academy, N.C. 49, Franklin Christian 0

Hilton Head Christian Academy 31, John Paul II 20

Hilton Head Prep 44, Northwood Academy 27

Indian Land 20, Camden 14

James F. Byrnes 42, Hillcrest 35

Jefferson Davis Academy 32, Clarendon Hall Academy 20

Kingstree 14, Johnsonville 8

Lake View 69, Creek Bridge 6

Lamar 53, Great Falls 0

Lancaster 23, Westwood 20

Landrum 20, Blacksburg 6

Lexington 14, Chapin 6

Marlboro County 41, Darlington 6

May River 49, Battery Creek 7

McBee 23, Timmonsville 22

Mullins 48, Andrews 22

Myrtle Beach 49, Wilson 7

North Augusta 44, Midland Valley 0

North Central 62, Lewisville 0

Northwestern 42, Fort Mill 14

Orangeburg Prep 49, Oakbrook Prep 0

Pee Dee Academy 42, Christian Academy of Myrtle Beach 6

Pendleton 22, Liberty 6

Powdersville 14, West Oak 6

Richard Winn Academy 49, W. Wyman King Academy 0

Ridge Spring-Monetta 41, Estill 15

River Bluff 24, White Knoll 13

Rock Hill 25, Nation Ford 22

Seneca 21, Crescent 14

Silver Bluff 17, Ninety Six 0

South Florence 42, Socastee 18

South Pointe 38, Ridge View 35

Spartanburg 52, Riverside 7

St. John's Christian Academy 64, Patrick Henry Academy 0

St. Joseph 35, Christ Church Episcopal 10

Strom Thurmond 31, Pelion 13

Summerville Faith Christian 77, Holly Hill Academy 40

Sumter 38, Spring Valley 0

T.L. Hanna 56, Laurens 24

Thomas Heyward Academy 49, Dorchester Academy 6

Timberland 34, Oceanside Collegiate Academy 14

Travelers Rest 43, Blue Ridge 18

Trinity Byrnes School 56, Florence Christian 14

Union County 28, Newberry 21

Waccamaw 57, Academic Magnet 0

Wade Hampton (G) 56, J.L. Mann 0

Wade Hampton (H) 56, Ridgeland-Hardeeville 0

Wagener-Salley 46, Denmark-Olar 0

Walhalla 49, Palmetto 20

Wando 24, Cane Bay 14

West Ashley 63, R.B. Stall 24

West Florence 51, Carolina Forest 44

Westside 28, Greenwood 17

Whitmire 34, McCormick 22

Williamsburg Academy 29, King's Academy 27

Wilson Hall 34, Thomas Sumter Academy 7

Woodmont 28, Easley 21

Woodruff 48, Mid-Carolina 3

York Comprehensive 39, Richland Northeast 0

