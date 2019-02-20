BOYS PREP BASKETBALL
Class A Lower State
Semifinal
Bethune-Bowman 60, Charleston Charter 51
Hemingway 78, C.E. Murray 55
Class A Upper State
Semifinal
Great Falls 77, Denmark-Olar 61
High Point Academy 81, Hunter-Kinard-Tyler 71
Class AA Lower State
Semifinal
Gray Collegiate Academy 76, Mullins 47
Oceanside Collegiate Academy 69, Woodland 63
Class AA Upper State
Semifinal
Andrew Jackson 67, Abbeville 55
Silver Bluff 56, Southside Christian 41
Class AAA Lower State
Semifinal
Manning 55, Strom Thurmond 50
Ridgeland-Hardeeville 62, Marion 49
Class AAA Upper State
Semifinal
Chester 66, Seneca 60
W.J. Keenan 58, Southside 37
Class AAAA Lower State
Semifinal
Darlington 83, North Augusta 68
Class AAAA Upper State
Semifinal
Ridge View 84, Travelers Rest 54
Wren 71, Greenville 68
Class AAAAA Lower State
Semifinal
Berkeley 72, West Ashley 52
Lexington 61, Conway 49
Class AAAAA Upper State
Semifinal
Dorman 80, Spartanburg 36
Mauldin 79, Nation Ford 75
SCISA Class A
Quarterfinal
Anderson Christian 71, Summerville Faith Christian 54
Cathedral Academy 65, Dorchester Academy 49
Clarendon Hall Academy 61, Newberry Academy 35
Richard Winn Academy 52, Beaufort Academy 49
SCISA Class AA
Quarterfinal
Bethesda Academy, Ga. 61, Palmetto Christian Academy 42
Christian Academy of Myrtle Beach 58, Spartanburg Day 42
Hilton Head Prep 78, Spartanburg Christian 68
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS
Hartsville vs. Wilson, ppd.
GIRLS PREP BASKETBALL
SCISA Class AAA
Quarterfinal
Cardinal Newman 58, Pinewood Prep 30
First Baptist 53, Florence Christian 40
Northwood Academy 61, Trinity Byrnes School 31