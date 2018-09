Columbia, SC (WLTX) - Los expertos dicen que el Huracán Florence golpeará la frontera de Carolina del Norte y Carolina del Sur al final de la semana, y se desplazará hacia el sur en Carolina del Sur y hacia Georgia.

Los expertos dicen que mañana, Florence va a golpear a Carolina del Norte cerca de Wilmington. Los modelos de las rutas de Florence muestran que la trayectoria de la tormenta se inclina hacia Carolina del Sur.

Pero tenemos buenas noticias, Florence se ha debilitado a una tormenta de Categoría 2 con vientos de 105 mph. Pero, solo porque la tormenta se ha debilitado no significa que la amenaza ha terminado.

Si la tormenta se mueve a través del estado de este a oeste, habrá fuertes lluvias prolongadas y ráfagas de viento.

Cualquier cambio adicional en el pronóstico podría afectar lo que Florence trae a Carolina del Sur. Sin embargo, se espera que afecte a una amplia área del sureste de los Estados Unidos.

Los meteorólogos dijeron que una vez que la tormenta toque tierra, se anticipa que Florence se moverá hacia el interior, pero puede paralizarse rápidamente, provocando fuertes lluvias en partes del sureste.

El sábado, Florence será una tormenta tropical. En la región central, podemos experimentar las lluvias fuertes iniciando hoy por la noche.

A lo largo de la costa, ellos pueden experimentar más de 20 pulgadas de lluvia, y aquí en Columbia podemos experimentar casi 10 pulgadas. Las lluvias continuarán hasta el lunes o martes de la semana que viene.

Oficiales con el Servicio Nacional Meteorológico dicen que con Florence, hay una posibilidad de tornados aislados y deslizamientos de tierra en el norte del estado.

Recuerde, no conduzca por las barricadas. No maneje con agua estancada porque podría haber cables eléctricos derribados debajo, y no juegue en aguas estancadas.

Habrán patrullas extras en areas que experimentarán muchos daños.

JUEVES

Será un jueves caluroso, húmedo y soleado. Las altas temperaturas estarán en los 90°. Los valores del índice de calor serán menos de 100°.

VIERNES

Las nubes aumentarán el viernes, y habrá lluvias y tormentas. Las altas temperaturas estarán en los 90°. Habrá mucho viento, y los vientos estarán fuera del norte-noroeste a 25-35mph con ráfagas más fuertes. El este de la región central, incluyendo los condados de Clarendon, Lee y Sumter están bajo vigilancia de tormentas tropicales. Esta área puede tener vientos de 35-45 mph con ráfagas más fuertes.

SÁBADO

Ocasionales lluvias y tormentas. Las altas temperaturas a mediados de los 80°. Habrá la posibilidad de inundaciones repentinas. La inundación de los ríos será un problema. Si vive en un área propensa a inundaciones, deberá seguir el pronóstico. Esto será vigilado durante el fin de semana.

DOMINGO

Altos vientos con lluvias fuertes. Las altas temperaturas en los 80°. Seguirá existiendo la posibilidad de inundaciones repentinas y clima severo. Las inundaciones de los ríos serán un problema. Si vive en un área propensa a inundaciones, deberá seguir el pronóstico.

Oficiales estatales dicen que en este momento, 2,200 pacientes de los centros médicos en la costa han sido evacuados. Ellos van a terminar las evacuaciones esta noche.

Ahora, tenemos 61 refugios abiertos a través del estado. 49 son para la población general, y 12 son para los que tienen necesidades especiales.

Tenemos un refugio, Goose Creek High School, al norte de Charleston, que está a plena capacidad.

A las 4 de la tarde, los refugios a través del estado están 12% llenos.

Si ustedes o alguien que conocen necesitan quedarse en un refugio, necesitan traer mantas, almohadas y cualquier artículo personal que pueda necesitar.

Todos son bienvenidos en estos refugios.

Muchas comunidades a través de Carolina del Sur experimentarán largos períodos sin electricidad. Oficiales sugieren que no use velas, y en su lugar use linternas o linternas con baterías.

Si usa generadores, asegúrese de operarlos en un lugar bien ventilado lejos de las puertas y ventanas.

El año pasado, una persona se murió de un incidente relacionado con un generador dentro de una casa.

También recuerde apagar su estufa, y nunca use aparatos portátiles o parrillas de carbón dentro de su hogar.

Los carriles de 501 están abiertos en ambas direcciones, y I-26 volverá a la normalidad esta noche a las 6. Miles de personas se han evacuado de la costa, y oficiales dicen que si no tienes que estar en las carreteras, aléjese de ellas.

Para más información, SCEMD.org tiene un Guía de Huracánes. Ustedes también pueden llamar al Departamento de Emergencia a 1-866-246-0133 si tienen preguntas sobre Huracán Florence.

