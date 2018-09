Columbia, SC (WLTX) -- Florence se ha debilitado a una tormenta tropical.

A las 8 p.m. el viernes, oficiales con el Servicio Nacional Meteorológico dicen que los vientos más intensos de la Tormenta Tropical Florence son de 70mph moviéndose al este a solo 3mph.

El centro de Florence se está moviendo muy lentamente a través del estado. Aún se esperan inundaciones extremas, vientos dañinos y marejadas en el este del estado. El Meteorólogo Jim Gandy de WLTX dice que las lluvias iniciarán el sábado y continuarán hasta el domingo o posiblemente el lunes.

El mayor riesgo de la región central estará en el este, esos condados están bajo una advertencia de tormenta tropical. Pero el resto de nuestra región verán efectos similares. Todos los residentes deberân estar preparados, como mínimo, para las inundaciones repentinas, los posibles árboles derribados, las líneas eléctricas, y los cortes de energía.

También existe la posibilidad de un tornado aislado, pero el riesgo es bajo de cualquier tipo de brote.

A lo largo de la costa, ellos pueden experimentar más de 20 pulgadas de lluvia, y aquí en Columbia podemos experimentar casi 10 pulgadas.

En una conferencia de prensa el viernes por la tarde, oficiales de la ciudad dijeron que están listos para las lluvias de Florence.

Autoridades con el Departamento de Policía de Columbia comenzarán turnos de 12 horas esta noche. Muchos están protegiendo los refugios para que todos estén seguros.

Les piden a todos que se mantengan fuera de las carreteras para que ellos puedan llegar fácilmente a las personas que necesitan rescatar.

Los funcionarios tienen barricadas puestas en las calles. Las lluvias de Carolina del Norte llegarán a Carolina del Sur, causando inundaciónes récord.

Muchas comunidades a través de Carolina del Sur experimentarán largos períodos sin electricidad. El jefe de bomberos, Aubrey Jenkins, sugiere que no use velas, y en su lugar use linternas o linternas con baterías.

COMET, el sistema de transporte público de autobuses de Columbia ha terminado servicio para ayudar con cualquier evacuación o rescate en el estado. Ellos no saben cuándo iniciarán su servicio de nuevo, pero ustedes pueden llamar a 803-255-7100 y pedir un representante bilingüe.

Líderes de escuelas locales no saben tampoco cuándo van a continuar clases. Si ustedes tienen Facebook, pueden leer la información más reciente en la página del distrito.

Para una lista de los refugios en Carolina del Sur, haga cliq aquí: https://scemd.org/stay-informed/emergency-shelters/.

Hay reportes de que no hay suficientes literas en los refugios. Por eso, las personas necesitan traer mantas, almohadas y cualquier artículo personal que puedan necesitar.

Asegúrese de tener sus teléfonos celulares cargados y listos en caso de que pierda energía.

Para reportar cortes de energía, ustedes pueden llamar a SCE&G. El numero es 888-333-4465 y se habla español.

Si ustedes tienen preguntas sobre el Huracán Florence, llame al Departamento de Emergencia a 1-866-246-0133.

La organización local PASOs también está publicando información sobre Huracán Florence en su página de Facebook: https://www.facebook.com/pasosprogram/.

